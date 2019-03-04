CANLI | Kasımpaşa - Trabzonspor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. 20.00'de başlayacak ve Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MAÇTAN NOTLAR

Kasımpaşa ligde çıktığı son 6 maçtan puansız ayrıldı. Geride kalan 23 haftada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı ekibin 29 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-2 kazanmıştı.

POPOV VE KOİTA CEZALI

Kasımpaşa'da Strahil Popov ile Fode Koita, kart cezası nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Süper Lig'in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapılan mücadelede kırmızı kart gören Popov ile aynı maçta bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Koita, bordo-mavili ekip karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

LİGDE 20. RANDEVU

Trabzonspor ile Kasımpaşa, yapacakları müsabakayla 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 19 maçın 9'undan Trabzonspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 31 kez havalandırırken, Kasımpaşa ise 25 golle karşılık verdi.

İSTANBUL'DA DENGE

İstanbul'da iki takım arasında oynanan 9 maçta taraflar üstünlük sağlayamadı. İki takım da sahadan 3'er kez galibiyetle ayrılırken 3 karşılaşmada beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 4-2 kazanmıştı.