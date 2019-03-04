Sakaryaspor'dan "jilet" skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

Sakaryaspor Kulübü, cumartesi günü Diyarbakır'da oynanan Amedspor maçında yaşanan olaylar sonrası bir basın açıklaması yaptı. Sakaryaspor, Amedspor maçında yaşanan olaylarla ilgili bir bildiri yayınlayarak, olaylara müsabakanın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'nun seyirci kaldığını açıkladı. Yaşadıkları olayların medyaya yansıyanlardan daha fazla olduğunu belirten yeşil-siyahlı kulüp, olayın peşini bırakmayacağını da açıklamasında belirtti. Sakaryaspor Kulübü, cumartesi günü Diyarbakır'da oynanan Amedspor maçında yaşanan olaylar sonrası basın açıklaması yaptı. Oyuncularının sosyal medya ve haberlere yansıyan olaylardan daha fazlasını yaşadığını belirten yeşil-siyahlılar, maçın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'nun da yaşananlara seyirci kaldığını belirtti. Sakaryaspor Kulübü'nün Amedspor maçında yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklama şu şekilde: 'Öncelikle herkesin bilmesi gerekmektedir ki bizim Diyarbakır şehri ya da Amedspor SK ile herhangi bir problemimiz ya da sorunumuz yoktur! Geçtiğimiz senelerde Diyarbakırsporlu futbolcular ve taraftarları şehrimizde nasıl iyi karşılandıklarını çok iyi bilirler. Konulan deplasman yasağını kaldıran bir anlayışımız varken bizim bu yapıya karşı nasıl düşman olmamız, kin gütmemiz beklenebilir ki!' 'Amedspor kafilesi şehrimize geldiğinde de gayet dostane şekilde karşılanmıştır. Hatırlatmak isteriz ki, kulübümüz ilk maçta Amedspor'a tesislerini açarak maç öncesi konaklamasını ve bu tesislerde antrenman yapmasını sağlamıştır.'