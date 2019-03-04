Sakaryaspor'dan "jilet" skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

"Öncelikle herkesin bilmesi gerekmektedir ki bizim Diyarbakır şehri ya da Amedspor SK ile herhangi bir problemimiz ya da sorunumuz yoktur! Geçtiğimiz senelerde Diyarbakırsporlu futbolcular ve taraftarları şehrimizde nasıl iyi karşılandıklarını çok iyi bilirler. Konulan deplasman yasağını kaldıran bir anlayışımız varken bizim bu yapıya karşı nasıl düşman olmamız, kin gütmemiz beklenebilir ki!"