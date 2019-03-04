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  • Sakaryaspor'dan "jilet" skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

'dan "jilet" skandalının yaşandığı maçıyla ilgili flaş açıklama

Kulübü, cumartesi günü Diyarbakır'da oynanan maçında yaşanan olaylar sonrası bir basın açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi: 04.03.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 04.03.2019 16:07
Sakaryaspor'dan jilet skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

, maçında yaşanan olaylarla ilgili bir bildiri yayınlayarak, olaylara müsabakanın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'nun seyirci kaldığını açıkladı.

Sakaryaspor'dan jilet skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

Yaşadıkları olayların medyaya yansıyanlardan daha fazla olduğunu belirten yeşil-siyahlı kulüp, olayın peşini bırakmayacağını da açıklamasında belirtti.

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Sakaryaspor'dan jilet skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

Kulübü, cumartesi günü Diyarbakır'da oynanan maçında yaşanan olaylar sonrası basın açıklaması yaptı.

Sakaryaspor'dan jilet skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

Oyuncularının sosyal medya ve haberlere yansıyan olaylardan daha fazlasını yaşadığını belirten yeşil-siyahlılar, maçın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'nun da yaşananlara seyirci kaldığını belirtti.

Sakaryaspor'dan jilet skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

Kulübü'nün maçında yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklama şu şekilde:

Sakaryaspor'dan jilet skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

"Öncelikle herkesin bilmesi gerekmektedir ki bizim Diyarbakır şehri ya da SK ile herhangi bir problemimiz ya da sorunumuz yoktur! Geçtiğimiz senelerde Diyarbakırsporlu futbolcular ve taraftarları şehrimizde nasıl iyi karşılandıklarını çok iyi bilirler. Konulan deplasman yasağını kaldıran bir anlayışımız varken bizim bu yapıya karşı nasıl düşman olmamız, kin gütmemiz beklenebilir ki!"

Sakaryaspor'dan jilet skandalının yaşandığı Amedspor maçıyla ilgili flaş açıklama

" kafilesi şehrimize geldiğinde de gayet dostane şekilde karşılanmıştır. Hatırlatmak isteriz ki, kulübümüz ilk maçta Amedspor'a tesislerini açarak maç öncesi konaklamasını ve bu tesislerde antrenman yapmasını sağlamıştır."

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