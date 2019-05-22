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Galatasaray'da ayrılık: Badou Ndiaye, Gomis'in yanına...

, Badou Ndiaye'yi satma kararı aldı. Everton, Sevilla ve Marsilya ile anlaşma sağlanamadı. Ndiaye’nin menajeri William D’Avila, Suudi Arabistan’dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldı ve Gomis’in takımı Al-Hilal ile görüşmeler başladı.

SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 14:12 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 14:14
Galatasaray'da ayrılık: Badou Ndiaye, Gomis'in yanına...

Beşiktaş ve Başakşehir'le oynanan kritik maçlarda tribüne çıkan Badou Ndiaye'nin Galatasaray kariyeri sona erdi. Sarı-kırmızılı kulüp, 750 bin Euro'ya Stoke City'den kiraladığı eski oyuncusu ile yeni sezonda devam etmeyecek.

Ndiaye'yi satma kararı alan Stoke City bonservis ücreti olarak 10 milyon Euro talep ettiği için Everton, Sevilla ve Marsilya ile anlaşma sağlayamadı.

Ndiaye'nin menajeri William D'Avila da oyuncusu için Suudi Arabistan'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldı. Gomis'in takımı Al-Hilal, Ndiaye'yi de transfer etmek için görüşmelere başladı.

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Galatasaray'da ayrılık: Badou Ndiaye, Gomis'in yanına...
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