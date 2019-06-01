TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Adalet ve liyakat temel prensiplerimiz olacak"

Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlığa seçilen Nihat Özdemir, teşekkür konuşması yaptı.

Özdemir, delegelere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Yeni yönetim kurulumuzla gösterdiğiniz bu teveccühe layık olmaya çalışacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde kesintisiz olarak Türk futbolunu yukarı taşıyacağımız 4 yıllık süre bulunmaktadır. Bu süreçte ben ve yönetim kurulumuzdaki diğer arkadaşlarım, hep birlikte elimizden gelenin en iyisini, hatta fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Adalet ve liyakat temel prensiplerimiz olacak." diyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Tüm futbol kamuoyunu ilgilendiren konularda ise şeffaf bir biçimde tüm paydaşların görüşlerini aldıktan sonra konsensüs oluşturarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yola çıkarken herkes bana 'Çok zor bir işe giriyorsun.' dedi. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu kolay bir yer değil. Bunun farkındayım ama Türk futbolunu yukarıya taşımak yönetim kurulumuzla beraber benim de en büyük mükafatım olacaktır. İletişimin gücüne hep inandım. Önümüzdeki dönemde kısır iç tartışmaları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak hedefe odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Ülkemiz futbolunu dünyada hak ettiği saygın yere çıkartmak ve Türkiye'deki futbolu bir eğlence ve şölen haline getirmek için el ele vermenin tam zamanı diye düşünüyorum. Başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum."