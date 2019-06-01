TFF'de başkanlık seçimi yapılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştiriliyor.

Ankara JW Marriott Otel'de yapılan ve saat 11.00'de başlayan genel kurulda başkanlık için 5 kişi adaylık başvurusunda bulundu. Ancak 60 olan gerekli imza yeterlilik sayısını toplayan tek isim Nihat Özdemir oldu. Nihat Özdemir kongreye tek aday olarak giriyor.

Seçimi canlı takip ediyoruz. Gelişmeleri bu sayfada bulabileceksiniz...

ASpor CANLI YAYIN

CANLI - TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı.

JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda 215 delegenin imzasıyla çoğunluk sağlandı.

Genel kurula Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, UEFA temsilcisi ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yaptığı divan kurulu oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulmasının ardından gündem maddeleri kabul edildi.

Baykan, başkan adaylığı için Nihat Özdemir ve Ayhan Sağaltıcı'nın gerekli koşulları yerine getirdiğini ifade etti.

TFF başkan adaylığı için Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı başvuruda bulunmuştu.

Genel kurulda TFF'nin yeni başkanı seçilecek, yönetim ve denetleme kurullarının 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası görüşülecek.

Yıldırım Demirören, 28 Şubat'ta TFF Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Başkanlık görevini genel kurula kadar vekaleten Hüsnü Güreli yürütmüştü.

TFF BAŞKANI HÜSNÜ GÜRELİ'NİN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR:



"Şampiyon olan tüm kulüplerimizi kutluyorum, gençlere şans veren kulüplere de teşekkür ediyorum. Her ülkede 'VAR' sistemine geçildiğinde yaşanan sıkıntılar bizde de yaşandı. Gururumuz Cüneyt Çakır ve ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Milli Takım için Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden Şenol Güneş ile anlaştık. EURO 2020'ye katılacağımıza inanıyoruz. UEFA ile yapılan çalışmalar, kulüplerimizin mali açıdan yapılanmasında etkili oldu."

TFF GENEL KURULU DİVAN BAŞKANI MEHMET BAYKAN:

"TFF seçimlerinde 60 imzayı toplayarak şartları yenine getiren tek aday Nihat Özdemir'dir. Başka bir aday yok."

NİHAT ÖZDEMİR'İN LİSTESİ



Nihat Özdemir'in yönetiminde şu isimlere yer vermesi bekleniyor:



Servet Yardımcı

Mehmet Baykan

Muzaffer Nasıroğlu

Ali Düşmez

Selim Soydan

Hamit Altıntop

Mustafa Hacı Kerimoğlu

Hasan Akıncıoğlu

Nuri Akın

Mustafa Çağlar

Erdal Bahçıvan

Erhan Kamışlı

Yılmaz Büyükaydın

Alkın Kalkavan

GÜNDEM

1. Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti,

2. Toplantının açılışı,

3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi)

4. İstiklâl Marşı ve Saygı Duruşu,

5. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,

6. Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi,

7. Başkanın sunuşu,

8. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması,

9. Genel Kurul'da Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,

10. 01.06.2018-31.05.2019 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun okunması,

11. Genel Kurul'da okunan 01.06.2018-31.05.2019 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun görüşülmesi,

12. Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması,

13. Genel Kurul'da okunan Denetleme Kurulu Raporu'nun görüşülmesi,

14. Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun Genel Kurul'a sunumu,

15. TFF Başkanları'nın 01.06.2018-31.05.2019 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

16. Yönetim Kurulu'nun 01.06.2018-31.05.2019 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

17. Denetleme Kurulu'nun 01.06.2018-31.05.2019 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

18. 01.06.2019-31.05.2020 dönemi Bütçe Tasarısı ile Talimatı ve Bütçe Uygulama Esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylama yapılması,

19. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

20. TFF Statüsü'nde değişiklik yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi,

21. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 69. maddesi gereğince üyelik aidatının belirlenmesi,

22. Başkan adaylarının konuşmaları,

23. Başkan Seçimi,

24. Yönetim Kurulunun 14 asıl ve 14 yedek üyesinin seçimi,

25. Denetleme Kurulunun 5 asıl ve 5 yedek üyesinin seçimi,

26. Dilekler, Kapanış.