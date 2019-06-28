Son dakika: Trabzonspor Doğan Erdoğan'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Avusturya'nın Lask Linz takımında forma giyen Doğan Erdoğan'ı transfer etti. Bordo mavililer, 22 yaşındaki önliberoyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Doğan Erdoğan'ın kulübümüze transferi konusunda, Lask Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Lask Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 200.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Lask Kulübüne;

- Futbolcunun bir başka kulübe kiralanması veya satılması durumunda elde edilen tutarın 200.000.-EUR'u aşan kısmının %10'u,

- Futbolcunun 25 resmi maçta ( Süper Lig veya UEFA) en az 45 dakika oynaması durumunda bir kereye mahsus olma üzere 50.000.-EUR,

- Futbolcunun bir kez A milli takım kadrosuna alınması halinde, yine bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-EUR,

- Trabzonspor'un şampiyon olması ve futbolcunun Süper Lig maçlarının %60'ında (en az 45 dakika oynama şartıyla) yer alırsa yine bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-€

Profesyonel futbolcu Doğan Erdoğan ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

- 2019/20 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,

- 2020/21 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,

- 2021/22 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

- Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2022/23 futbol sezonu için 1.320.000.-TL garanti ücret ödenecektir."