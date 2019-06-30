Mehmet Topal, Başakşehir'e; Mahmut Tekdemir, Fenerbahçe'ye

Orta saha transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin, yerliden yana tercihi Mahmut Tekdemir... Sarı-lacivertil takımın, 31 yaşındaki futbolcuyla el sıkıştığı, Başakşehir kulübüyle anlaşmanın da çok yakın olduğu bildirildi. Başakşehir'le 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Mahmut'un, F.Bahçe'de forma giymek istediğini Başkan Göksel Gümüşdağ'a ilettiği ve bonservisinde kolaylık talep ettiği belirtildi. İki kulüp başkanı önümüzdeki günlerde bir araya gelecek.

MEHMET TOPAL BAŞAKŞEHİR'E...

KANARYA'NIN bu transferi bitirmeye hayli istekli olduğu kaydedildi. Fenerbahçe, Başakşehir'den İrfan Can ile de ilgileniyor. Ancak Başakşehir'in yüksek bonservis istemesi nedeniyle transfer zora girdi. 5 milyon Euro bonservis önerisi reddedilen Fenerbahçe, satış yapması durumunda bu transferde yeniden devreye girebilir. İrfan Can transferinin 7 milyon Euro civarında bir bonservisle gerçekleşebileceği belirtiliyor. Bu arada takımdan ayrılan Mehmet Topal'ın da Başakşehir yolunda olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN NABZINI SABAH SPOR TUTUYOR

Futbolcuların 4 aydır maaş alamadığı haberimiz resmi siteden yalanlansa da Başkan Ali Koç "2 ay geriden geliyoruz" diyerek gecikmeyi resmileştirdi. Kolarov'un ağabeyi Nikola'nın İstanbul'a gelişi sadece SABAH Spor tarafından görüntülendi. Kruse'nin İstanbul'da 7 artı 2 villa tuttuğu haberini yaptığımız gün oyuncu resmen açıklandı. Fejsa, ilk kez SABAH Spor'da yayınlandı. Cocu'nun FIFA'ya gittiği bilgisi gündeme getirdiğimiz bir başka gelişmeydi. Ali Koç ile Ömer Onan arasındaki gerilim de manşetimizden okuyucularla buluştu.