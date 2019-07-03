Trabzonspor, Nemanja Andjusic transferini resmen açıkladı

Trabzonspor, Bosna Hersekli futbolcu Nemanja Andjusic'in transferi için Mladost Doboj Kakanj Kulübü ile anlaşma sağlandığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanırken kulübüne 50 bin Euro bonservis bedeli ödenecek. Anlaşma kapsamında bazı şartların gerçekleşmesi halinde Bosna Hersek kulübüne bonus ödemeler yapılacak.

Bordo mavili kulüp tarafından KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Nemanja Andjusic'in kulübümüze transferi konusunda, Mladost Doboj Kakanj Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Mladost Doboj Kakanj Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 50.000.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Mladost Doboj Kakanj Kulübüne;

Futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarında ilk 21 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-EUR,

Futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarının bir tanesinde, ilk 11 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-EUR,

Futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarının 20 tanesinde, ilk 11 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-EUR,

Futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarında 5 gol atması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50.000.-EUR,

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Mladost Doboj Kakanj'ın hakettiği tutarı aşan kısmının %30'u,

ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Trabzonspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

"Mladost Doboj Kakanj takımından transfer ettiğimiz Nemanja Andjušic ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, "Kulübümüzün felsefesi ve yapılanması doğrultusunda genç oyunculara büyük önem veriyoruz. Nemanja Andusic de bu oyunculardan bir tanesi. Umarım diğer genç oyuncularımızla birlikte en iyi şekilde mücadele edip Trabzonspor'umuzun başarısı için çalışacaktır" dedi.

Nemanja Andusic de, "Büyük bir kulübe ve büyük bir camiaya geldim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Trabzonspor'un başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım. Çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu da biliyorum. Onları mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu."