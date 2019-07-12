Fatih Terim ile yönetim arasında transfer görüşmesi! Fernando'nun yerine...

Ndiaye'yi tekrar kiralamayan, Fernando'yu da Sevilla'ya satan G.Saray, orta sahaya ilk 11 düzeyinde 2 takviye yapacak. Sarıkırmızılılar için Banega gündemdeki yerini korurken futbolcusunu satmak istemeyen Sevilla, bir başka orta saha oyuncusu Mesa'yı Fernando transferinde takas olarak önerdi. Ancak Cimbom bunu kabul etmedi ve Fernando'yu 4.5 milyon Euro karşılığında sattı. Teknik direktör Fatih Terim ise 6 numaraya alınacak isim için kıstaslarını belirtildi.

SCOUT EKİBİ LİSTEYİ HAZIRLADI

Terim'in, "6-8 gol atabilen ön libero istiyorum" dediği, bu nedenle Galatasaray'ın Mesa'yı beklemeye aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların scout ekibi ise tecrübeli çalıştırıcıya bol alternatifli bir liste hazırladı. Yeni transferler gelene kadar Cimbom'un orta sahasında Ryan-Donk-Selçuk İnan ikilisi görev yapacak.

ZAFER CENGİZ'İN

G.Saray'da merakla beklenen karar mahkemeden çıktı. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi Mayıs 2021'e kadar görevinin başında

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın 23 Mart'taki genel kurulda alınan 'idari ibrasızlık' kararına karşı verilen 'tedbir kararının' devamına hükmetti. Bu kararla birlikte Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin seçime gitmesine gerek görülmedi. Cengiz ve yöneticileri Mayıs 2021'e kadar görevlerinin başında olacak. Bu arada, duruşma öncesi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup sarı-kırmızılı taraftar, "Galatasaray halkındır, liselilerin değildir" ve "Mektebi Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur" şeklinde tezahürat yaparak mevcut yönetime destek verdi.

VE FERNANDO AYRILDI

Galatasaray'da Fernando Reges defteri kapandı. Sarı-kırmızılıların Sevilla'ya sattığı Fernando, İstanbul'daki evini boşalttı ve ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı. Uçakla Lizbon'a giden Brezilyalı orta saha, buradan Sevilla'ya geçecek ve yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

KOMBİNE SATIŞINDA REKOR: 32 BİN

Galatasaray, kombine satışlarında 32 bine ulaşarak son 7 sezonun rekoruna imza attı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "11 Haziran'da başlayan kombine yenilemede ilk gün satış rakamlarıyla son 7 sezonun rekorunu kıran Galatasaray, genel satış dönemi sayısında da rekora koşuyor. Büyük Galatasaray taraftarının kulübümüze verdiği destek, duyduğu inanca teşekkür ederiz" denildi.