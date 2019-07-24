Xavi Simons, Barcelona'dan firar etti

Barcelona'nın altyapısı La Masia'da yetişen 16 yaşındaki orta saha Xavi Simons, Katalan ekibinin sözleşme yenileme teklifini reddedip, Fransız devi Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Barcelona'nın yıllardır yatırım yaptığı ve büyük beklentiler içerisinde olduğu Hollandalı genç yetenek, sosyal medya hesabından İspanyol ekibine veda etti. Bu transferde oyuncunun menajeri Mino Raiola'nın başrolde olduğu ileri sürüldü. Raiola'nın Katalan ekibiyle arasındaki anlaşmazlık sonucu oyuncusunu Barça'dan ayırdığı iddia edildi.

Barcelona, 9 senedir alt yaş gruplarında forma giyen ve kaptanlık yapan Xavi Simons'a, geleceğin yıldızı gözüyle bakıyor ve ondan büyük başarılar bekliyordu.