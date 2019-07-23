Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ronaldo'nun tecavüz davasında karar verildi

Juventus'un yıldızı 'nun 2009 yılında 'ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. İşte Las Vegas Savcılığı'nın açıklaması...

Giriş Tarihi: 23.07.2019 15:01 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 15:08
Ronaldo'nun tecavüz davasında karar verildi

2009 yılında Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya sevindirici haber geldi.

Ronaldo'nun tecavüz davasında karar verildi

ABD savcıları, futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun tecavüzle suçlanamayacağını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ronaldo'nun tecavüz davasında karar verildi

Las Vegas Savcılığı, 'nun "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağını açıkladı.

Ronaldo'nun tecavüz davasında karar verildi

34 yaşındaki Kathryn Mayorga, eski Real Madrid oyuncusunun 2009 yılında Las Vegas'ta bir otelde tecavüz ettiğini iddia etmişti.

Ronaldo'nun tecavüz davasında karar verildi

33 yaşındaki Ronaldo iddiaları reddetmişti.

Ronaldo'nun tecavüz davasında karar verildi

'nun annesi Dolores Aveiro, ise hakkında, "Oğlumun otel odasına iskambil oynamak için gitmedi" diyerek tartışmaya katılmıştı.

Ronaldo'nun tecavüz davasında karar verildi
BİZE ULAŞIN