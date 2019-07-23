Ronaldo'nun tecavüz davasında karar verildi

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. İşte Las Vegas Savcılığı'nın açıklaması... 2009 yılında Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya sevindirici haber geldi. ABD savcıları, futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun tecavüzle suçlanamayacağını belirtti. Las Vegas Savcılığı, Cristiano Ronaldo'nun 'iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi' sebebiyle ceza almayacağını açıkladı. 34 yaşındaki Kathryn Mayorga, eski Real Madrid oyuncusunun 2009 yılında Las Vegas'ta bir otelde tecavüz ettiğini iddia etmişti. 33 yaşındaki Ronaldo iddiaları reddetmişti. Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, ise Kathryn Mayorga hakkında, 'Oğlumun otel odasına iskambil oynamak için gitmedi' diyerek tartışmaya katılmıştı.