Fenerbahçe'ye Batshuayi'den kötü haber! O görüşme işleri bozdu

F.Bahçe, hücum bölgesi için yaptığı son girişimden yine olumsuz sonuç aldı. Sarı-lacivertlilerin kiralamak istediği Chelsea'nin golcüsü Batshuayi, takımda kaldı. Lampard ile yaptığı son görüşmede Abraham ve Giroud'un ardından üçüncü forvet olmayı kabul eden Belçikalı golcü, Londra ekibinden ayrılma kararından vazgeçti.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe gözünü Fransa'ya çevirdi. Paris Saint Germain'in Kamerunlu hücum oyuncusu Maxim Choupo- Moting yeniden sarı-lacivertlilerin gündemine alındı. 30 yaşındaki oyuncunun bedelsiz olarak kiralanması için daha önce PSG'ye teklif sunulmuş ancak Fransızlar net yanıt vermemişti.

SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK

Paris Saint Germain, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederse, Choupo-Moting'in maaşı sarı-lacivertliler tarafından ödenecek. Sözleşmeye satın alma opsiyonu da konulacak. Oyuncunun Neymar, Cavani ve Mbappe'nin arkasında yeterince şans bulamadığı için ayrılmak istediği kaydedildi.

İKİNCİ PAZARLIK!

FENERBAHÇE, rafa kaldırdığı Başakşehir dosyasını önümüzdeki haftadan itibaren yeniden açacak. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olympiakos'a? elenmesinin ardından Mahmut Tekdemir ve İrfancan Kahveci için yeniden girişimlerde bulunacak. Kanarya iki futbolcu için 7 milyon Euro önerecek.

GAZİŞEHİR 11'İ HAZIR

FENERBAHÇE'NIN Gazişehir 11'i şekilleniyor. Kalede Altay olacak. Sağ bek Isla, sol bek Dirar stoperde Zanka-Jailson ikilisi en güçlü seçenek. Orta alanda Emre-Ozan, solda Rodrigues, hücumda ise Kruse ve Vedat'ın yerleri garanti. Sağ önde ise Moses ile Deniz arasında ciddi bir rekabet var.