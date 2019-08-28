Galatasaray'dan FFP operasyonu: Maicon için şok teklif

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 1-1 biten Konyaspor maçının ardından "Financial Fair-Play anlaşmamıza göre şu anda 2,5 milyon Euro civarında eksiğimiz var. Bunu halletmeliyiz, yoksa elimizden oyuncu çıkarmak zorundayız''demişti. Diagne'yi bir türlü satamayan sarı-kırmızılı kulüpte Donk'a Dubai'den teklif gelirken, Nagatomo'ya da Fiorentina'nın ilgisi var. Falcao transferine yoğunlaşan yönetim, FFP sorununu çözmek için son kozunu devreye soktu: Maicon Roque…

SATIŞA GEREK KALMAYACAK

Şubat ayında Suudi Arabistan'a kiralanan Maicon'un Al-Nasr Riyad kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray, Brezilyalı stoperi 1.7 milyon Euro'ya kiralayan Al-Nasr'dan satın alma opsiyonunu hemen kullanmasını istedi. Suudi yetkililer, bu teklife olumlu yaklaşır ve Maicon için 2.5 milyon Euro'nun üzerinde bonservis öderse, Galatasaray'In FFP sorunu ortadan kalkacak. Oyuncu satmak zorunda kalmayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, 5 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Luyindama'yı da Şampiyonlar Ligi listesine ekleyebilecek.

AL-NASR'DA MAICON: 13 MAÇ - 0 GOL - 0 ASİST

MONACO'DA FALCAO ZİRVESİ

Galatasaray, bitmeyen sevdası Falcao'ya kavuşmak için son kozlarını oynuyor. Kolombiyalı golcüye son noktayı koymak isteyen sarı-kırmızılılar, bugün Monacolu yöneticilerle masaya oturacak. Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki rakipleri yarın 19.00'da Monaco'da yapılacak kura çekiminde belli olacak. Kuraya Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar gidecek. Ancak Albayrak ile Hanedar başkandan önce bugün Fransa'nın yolunu tutacak ve Falcao için masaya oturacaklar. Sarı-kırmızılıların Fransız kulübüne özel maç, futbolcu alışverişi gibi ekonomik teklifler sunacağı öğrenildi.