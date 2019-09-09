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Biri ’i gözetliyor

ile 3 Süper Lig maçında 2 gol atan , Kosova'nın önceki gün Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede de bir gol atarak maçın kahramanı oldu. Tottenham, , ve kulüpleri Çekya karşısındaki Vedat Muriqi’i yakından takip etti

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2019
Biri Vedat Muriqi’i gözetliyor

Fenerbahçe taraftarının kısa sürede sevgilisi haline gelen Vedat Muriqi, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Fenerbahçe ile 3 Süper Lig maçında 2 gol atan ve performansıyla alkış alan Vedat, Kosova'nın önceki gün Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelede de bir gol atarak maçın kahramanı oldu...
Çekya zaferinde önemli rol oynayan Vedat'ı Avrupa devleri de takip ettiriyor. Kosovalı golcüyü izlemek için Tottenham, Napoli, Fiorentina ve Lazio'nun Çekya maçına temsilci gönderdiği, bu kulüplerin hazırlanacak gözlemci raporlarına göre oyuncuyla ilgili harekete geçebileceği ifade edildi. Vedat'ı bu sezon Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya alan Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar elden çıkarmayı düşünmüyor. Yönetimin, çok astronomik bir teklif gelmemesi durumunda Kosovalı golcü ile gelecek yıl da çalışmayı planladığı gelen bilgiler arasında.

'EŞSİZ BİR PIRLANTA'
Çekya maçı sonrası Vedat'a ülkesinden de övgüler yağdı. Kosova basını, "Muriqi eşsiz bir pırlanta gibi ve katkısı her geçen gün artıyor. Ona Zlatan benzetmesi yapılıyor ve o da bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Transferin son saatlerinde Fenerbahçe'nin kapısından dönen yıldız...

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Biri Vedat Muriqi’i gözetliyor
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