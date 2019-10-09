"Nzonzi olmasa dağılırdık"

Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Galatasaray'da beklentileri karşılayan tek isim Steven Nzonzi oldu. Teknik heyetin "Nzonzi olmasa orta sahada dağılırdık" diye övdüğü Fransız ön libero için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Torino'nun Nzonzi ile ilgilendiği ve devre arasında girişimde bulunacağı ileri sürüldü. Ancak Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcuyu bırakmaya niyeti yok. Sarı-kırmızılı kulüp, Roma ile yaptığı sözleşmeye koyduğu özel madde sayesinde Nzonzi'yi 500 bin Euro kiralama bedeli ile 1 yıl daha kadrosunda tutabilecek. Mukavelede 18 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunsa da diğer kulüplerden Roma'ya bu paranın üzerinde bir teklif gitmedikçe Fransız yıldız, önümüzdeki sezon da Galatasaray'da kiralık oynamaya devam edecek.

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Nzonzi G.Saray'la 8 maça çıktı. Fransız yıldız bu maçların tamamında 90'ar dakika sahada kalırken, skora 1 asistlik katkı yaptı.

İstanbulspor'la hazırlık maçı

0-0'LIK sonuçla iki puan kaybettiği Gençlerbirliği deplasmanından sonra 4 gün izne çıkan sarı-kırmızılı takım, ligin sekizinci haftasında Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu akşamdan itibaren Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, Cumartesi günü 1.Lig ekibi İstanbulspor'la özel maç yapacak.