Galatasaray, Henry Onyekuru için iki oyuncuyu elden çıkaracak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta 0-0 biten Gençlerbirliği maçından sonra transfer için ocak ayını işaret ederken listenin ilk sırasına yine Henry Onyekuru yazıldı. Yaz transfer döneminde Onyekuru'yu tekrar kiralamak isteyen Galatasaray bu yüzden geri dönmek isteyen Garry Rodrigues'e, "Fenerbahçe'ye gidebilirsin" demişti. Ancak Everton'a 15 milyon Euro ödeyen Monaco, Onyekuru'nun bonservisini aldı ve sarıkırmızılılar transferin son günü hücum hattına Andone takviyesini yaptı.

BOŞLUĞU DOLMADI

ONYEKURU'NUN boşluğunu dolduramayan Galatasaray, 10 resmi maçta toplam 7 gol atabildi. 22 yaşındaki Nijeryalı yıldız da Fransa'da umduğunu bulamadı. Monaco'daki 7 maçın sadece 2'sine 11 çıkan Onyekuru, 3 hafta ise kadroya giremedi. Eski oyuncusunu yakından takip eden sarı-kırmızılı kulüp devre arasında Monaco'ya kiralama teklifinde bulunacak. Onyekuru da G.Saray'a gelmeye sıcak bakıyor. Dolu olan yabancı kontenjanı ise Mariano ve Nagatomo elden çıkarılarak açılacak.

GALATASARAY ÖZEL MAÇTA 3-2 GALİP

SÜPER Lig'in sekizinci haftasında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, özel maçta TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 18. dakikada Jimmy Durmaz, 20. dakikada Taylan Antalyalı ve 38. dakikada Emre Mor attı. İstanbulspor'un golleri ise 4. dakikada Papa Diouf ve 81. dakikada Yunus Emre Yalçın'dan geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i önceki gün Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti.

BİZ ALTINIZ ZEDELENMEYİZ

Cengiz, camiaya "İki mağlubiyetle G.Saray yere düşmez. Tuzağa gelmeyelim" mesajını verdi

SARI-kırmızılı kulübün 114. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında geleneksel G.Saray pilavı yenildi. Organizasyona katılan başkan Mustafa Cengiz, "Portekiz'den İspanya'ya birçok kulübün kurucuları başka ülkelerden, çoğu da İngiliz. Oysa G.Saray, yüzde yüz yerli, tamamı Osmanlı vatandaşı. G.Saray, bu coğrafyadan doğan en büyük güzelliklerden birisi" dedi. Son iki yılda futbolda almadık kupa bırakmadıklarını dile getiren Cengiz, "İki yenilgi, iki beraberlikle G.Saray'ı kırılgan hale getirmeyelim. İki mağlubiyetle asla yere düşmeyiz. Altınız biz ve zedelenmeyiz. Kenetlenmemiz bazılarını rahatsız etti. Bir şer odağı var, tuzağa düşmeyelim" ifadelerini kullandı.