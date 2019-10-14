Belhanda Dinamo Kiev’e çalışıyor!

BUGÜN NELER OLDU

2017'de Dinamo Kiev'denbonservis bedeli ile transfer edilen Younes Belhanda'nın faturası da her geçen gün kabardı. Sözleşmesindeki özel maddeler nedeniyle geçenödenirken oyuncunun da ek maliyetleri cep yaktı. Sarı-kırmızılıların son iki şampiyonluğunda pay sahibi olan Faslı oyuncu, takımın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması ile primini katladı.Yıllık garanti ücret olarak 3 milyon 350 bin Euro kazanan Faslı futbolcu, toplamda 77 maça ulaşırken