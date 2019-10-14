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'den skandal karar: Enver Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı

Alman kulübü , Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşı yapan Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını ve antrenmanlara katılmayacağını duyurdu. 25 yaşındaki oyuncu, çalışmalarına kulüp tarafından verilen program dahilinde bireysel olarak devam edecek.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 18:19 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 18:38
St. Pauli'den skandal karar: Enver Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı

Almanya Bundesliga 2 ekibi St. Pauli'de forma giyen Cenk Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği gerekçesi ile kadro dışı bırakıldı.

St. Pauli'den yapılan yazılı açıklamada, "Taraftarlar, kulüp üyeleri ve Türkiye'den kişilerle yapılan görüşme sonucunda, yaptığı paylaşımın farklı anlaşılabileceği ve farklı kültürlerde farklı algılanabileceği fark edilmiştir. Kulüp olarak tabii ki her türlü savaş hareketine karşıyız. Oyuncu takımla idmanlara devam edecektir ve yeni kulüp aramasına izin verilecektir" denildi.

Alman kulübünün aldığı karar sonrası Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor 25 yaşındaki oyuncuya destek mesajları yayımladı.

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St. Pauli'den skandal karar: Enver Cenk Şahin kadro dışı bırakıldı
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