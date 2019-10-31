Trabzonspor’a Abdülkadir Parmak ve Obi Mikel müjdesi

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor'a Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'tan güzel haber geldi. Başakşehir maçında forma giyemeyen iki yıldızın tedavilerinin tamamlanma aşamasında olduğu ve Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Göztepe ile oynanacak maçta takımdaki yerlerini alabilecekleri belirtildi.

Sağlık ekibinden gelen güzel haber teknik direktör Ünal Karaman'ın yüzünü güldürdü. Eksikler nedeniyle ideal 11'ini oluşturmakta güçlük çeken Karaman'ın, Göztepe karşılaşmasında Sosa-Mikel-Abdulkadir üçlüsüne dönmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bu iki oyuncunun yokluğunda Medipol Başakşehir maçında orta sahada Sosa'nın yanında Doğan ve Kamil'e görev vermişti. Öte yandan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan diğer futbolcular Onazi ve Ekuban'ın Kasım ayı sonu itibarıyla takımla çalışmalara başlayacağı açıklandı.

GÖZTEPE BİLETLERİ SATIŞTA

TRABZONSPOR'UN Cumartesi günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının biletleri satışa çıktı. Belirlenen bilet fiyatları ise şu şekilde: VIP Tribün: 150-375 TL arası, Batı Alt ve Üst Tribün: 70 TL, Doğu Alt ve Üst Tribün: 60 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün 40 TL.

TAKIMA ALTYAPI TAKVİYESİ

MEDIPOL Başakşehir maçında 21 kişilik kadroyu tamamlayamayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, altyapıdan A takıma takviye yapma kararı aldı. Tecrübeli hocanın Avrupa ve Süper Lig mücadelesine yakında Ziraat Türkiye Kupası'nın da eklenecek olmasından kadro eksiğini gençlerle kapatmayı planladığı öğrenildi. Karaman'ın yönetimden devre arasında yapılacak transferlerde de kadro derinliğinin göz önüne alınmasını istediği kaydedildi.