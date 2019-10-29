Galatasaray'da Falcao ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı
Galatasaray'da Falcao ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı
Galatasaray'da Radamel Falcao krizi derinleşiyor... Fatih Terim'in Falcao ile ilgili "Müsait olursa oynar" demesinin ardından doktor Yener İnce'nin sözleri gündemi sarstı. İnce gazetecilere "Falcao sakat değil" ifadesini kullandı. Bu sözlerin habere dönüşmesi sonrası İnce mecburen yalanlama yapmak zorunda kaldı. Ancak Falcao ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı!.. İşte detaylar...