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'da Falcao ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı

'da krizi derinleşiyor... 'in Falcao ile ilgili "Müsait olursa oynar" demesinin ardından doktor Yener İnce'nin sözleri gündemi sarstı. İnce gazetecilere "Falcao sakat değil" ifadesini kullandı. Bu sözlerin habere dönüşmesi sonrası İnce mecburen yalanlama yapmak zorunda kaldı. Ancak Falcao ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı!.. İşte detaylar...

TAKVİM Spor
Giriş Tarihi: 29.10.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 09:53
Galatasaray'da Falcao ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı

- Yıllık 7 milyondan 3 sezonluk 21 milyon euro'luk sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da Falcao ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı

- Geldiği günden beri 4 maç oynadı, 1 gol attı.

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Galatasaray'da Falcao ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı

- "Sakatım" diyerek idmanlara dahi çıkmadı.

Galatasaray'da Falcao ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı

- Terim "Müsait olunca oynatacağız" açıklamasını yaptı.

Galatasaray'da Falcao ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı

- Kulüp doktoru da "Tedavisi tamamlandı ama oynamıyor" diye patladı.

Galatasaray'da Falcao ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı

- Doktor tepkiler üzerine kendi açıklamasını yalanladı.

Galatasaray'da Falcao ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı

- Ve Falcao ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı! İşte Takvim Gazetesi'nde yer alan haber...

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