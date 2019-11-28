Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Başakşehir - Roma maçında Lorenzi Pellegrini’nin başına yabancı cisim atan iki kişi yakalandı

- maçında Lorenzi Pellegrini’nin başına yabancı cisim atan iki kişi yakalandı

J Grubu'nda temsilcimiz ile 'yı karşı karşıya getiren maçta İtalyan ekibinin 23 yaşındaki oyuncusu 'nin başına yabancı cisim atılmasıyla ilgili olarak iki kişi yakalandı ve bu şahıslar hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem uygulandı. Şüphelilerden Y.Y.'nin kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 29.11.2019 01:12 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 01:19
Başakşehir - Roma maçında Lorenzi Pellegrini’nin başına yabancı cisim atan iki kişi yakalandı

Medipol Başakşehir-Roma karşılaşmasında İtalyan ekibinde forma giyen Lorenzo Pellegrini'nin başına isabet eden yabancı maddeden dolayı, ekipler iki kişiyi yakalayarak adli işlem uyguladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir-Roma müsabakasında tribünden atılan bir yabancı madde İtalyan ekibi futbolcusu Lorenzo Pellegrini'ye isabet etti. Daha sonra maçın hakemi Ovidiu Alin Haegan, 55. dakikada kenara geldi ve anons yapılmasını istedi.


Lorenzo Pellegrini başına atılan yabancı cisim nedeniyle başında sargı ile oyuna devam etti.

Karşılaşmanın 5-10 dakika durdurulduğu açıklandı ve UEFA tarafından hazırlanan ırkçılığa karşı anons yapıldı. Başından hafif yaralanan Pellegrini tedavisinin ardından oyuna geri döndü.

Olay ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, stadyumun Güneybatı üst kısmından yabancı maddeyi attığı tespit edilen Y.Y. (37) ve M.A. (32) isimli şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan incelemede Y.Y.'nin kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıslar hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem uygulandı.

Başakşehir - Roma maçında anons yapıldı! Yabancı cisim Pellegri'nin başına gelince...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir - Roma maçında Lorenzi Pellegrini’nin başına yabancı cisim atan iki kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN