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  • Başakşehir - Roma maçında anons yapıldı! Yabancı cisim Pellegri'nin başına gelince...

- maçında anons yapıldı! Yabancı cisim Pellegri'nin başına gelince...

, J Grubu 5. maçında evinde 'ya 3-0 mağlup olarak tur şansını son maça bırakırken karşılaşmanın 55. dakikasında saha karıştı. Tribünlerden atılan yabancı bir cismin Roma'dan Lorenzo Pellegrini'ye isabet etmesi sonrası karşılaşmanın hakemi Ovidiu Hategan anons yaptırdı. İşte Başakşehir - Roma maçında yaşanan o anlar...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 23:59 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 00:11
Başakşehir - Roma maçında anons yapıldı! Yabancı cisim Pellegri'nin başına gelince...

J Grubu 5. maçında temsilcimiz , 'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İtalyan ekibi sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılırken müsabakanın 55. dakikada tatsız anlar yaşandı. Tribünlerden gelen yabancı bir cisim Roma'nın 23 yaşındaki oyuncusu Lorenzo Pellegrini'ye isabet ederken karşılaşmanın hakemi oyunu durdurarak anons yaptırdı. İşte Başakşehir - Roma maçında yaşanan o anlar...

Başakşehir - Roma maçında anons yapıldı! Yabancı cisim Pellegri'nin başına gelince...

J Grubu 5. hafta karşılaşmasında İtalya temsilcisi 'ya 3-0 yenilen Medipol , gruptan çıkma şansını son maça bıraktı.

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Başakşehir - Roma maçında anons yapıldı! Yabancı cisim Pellegri'nin başına gelince...

Gruptaki ikinci yenilgisini yaşayan turuncu-lacivertli ekip, 7 puanda kaldı ve üçüncü sıraya geriledi.

Başakşehir - Roma maçında anons yapıldı! Yabancı cisim Pellegri'nin başına gelince...

Tek ihtimal Almanya'da galibiyet

Medipol 'in 'nde gruptan çıkması için tek ihtimal olarak, Almanya'da Borussia Mönchengladbach'ı yenmesi kaldı.

Başakşehir - Roma maçında anons yapıldı! Yabancı cisim Pellegri'nin başına gelince...

Alman ve İtalyan temsilcilerinin 8'er puanının bulunduğu grupta turuncu-lacivertli ekip, 12 Aralık Perşembe günü deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı yenmesi halinde gruptan çıkmayı başaracak.

Başakşehir - Roma maçında anons yapıldı! Yabancı cisim Pellegri'nin başına gelince...

Beraberlik ya da mağlubiyet ise Medipol 'in Avrupa defterini kapatmasına sebep olacak.

Başakşehir - Roma maçında anons yapıldı! Yabancı cisim Pellegri'nin başına gelince...

İki yenilgi de Roma'dan

Grupta oynadığı 5. maçta 2. yenilgisini yaşayan Medipol , bu iki mağlubiyetini de karşısında aldı.

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