Başakşehir - Roma maçında anons yapıldı! Yabancı cisim Pellegri'nin başına gelince...
Başakşehir - Roma maçında anons yapıldı! Yabancı cisim Pellegri'nin başına gelince...
Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında evinde Roma'ya 3-0 mağlup olarak tur şansını son maça bırakırken karşılaşmanın 55. dakikasında saha karıştı. Tribünlerden atılan yabancı bir cismin Roma'dan Lorenzo Pellegrini'ye isabet etmesi sonrası karşılaşmanın hakemi Ovidiu Hategan anons yaptırdı. İşte Başakşehir - Roma maçında yaşanan o anlar...
Giriş Tarihi: 28.11.2019
23:59
Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
00:11
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