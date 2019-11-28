Başakşehir - Roma maçında anons yapıldı! Yabancı cisim Pellegri'nin başına gelince...

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. maçında temsilcimiz Başakşehir, Roma'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İtalyan ekibi sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılırken müsabakanın 55. dakikada tatsız anlar yaşandı. Tribünlerden gelen yabancı bir cisim Roma'nın 23 yaşındaki oyuncusu Lorenzo Pellegrini'ye isabet ederken karşılaşmanın hakemi oyunu durdurarak anons yaptırdı. İşte Başakşehir - Roma maçında yaşanan o anlar...