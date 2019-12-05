Son dakika haberi: Trabzonspor'da Alexander Sörloth şoku

Bu sezon görev aldığı 13 Süper Lig maçında attığı 8 gol ve yaptığı 3 asistle Trabzonspor'un başarısında büyük pay sahibi olan Alexander Sörloth bu akşam basına kapalı olarak yapılan antrenmanda sakatlık geçirdi.

TRT Spor'un haberine göre antrenmanda Ivanildo Fernandes ile girdiği mücadelede sakatlanan 25 yaşındaki golcü antrenmanı yarıda bıraktı.

Sörloth'un son durumu bugün gerçekleştirilecek kontrollerden sonra belli olacak.

Bu sezon bordo mavili formayla 22 maçta forma giyen Sörloth 11 gol atıp 4 asist yaptı.