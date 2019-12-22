Fenerbahçe - Beşiktaş (Canlı) İlk 11'ler belli oldu

Türk futbolunun iki asırlık çınarı Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam Kadıköy'de 350. kez kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 2019 yılının son derbisi olma özelliğini taşıyan mücadele iki ezeli rakip sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıkacak.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek... Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak... Karşılaşmanın 4. hakemi ise Alper Ulusoy... Derbinin VAR'ı Mete Kalkavan, AVAR'ları ise Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy... Fenerbahçe - Beşiktaş maçını Bein Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz... Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz...

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İLK 11'LER BELLİ OLDU! EMRE BELÖZOĞLU VE LJAJIC YOK!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, siyah beyazlı takımın 10 numarası Adem Ljajic'i ilk 11'e almadı...

Fenerbahçe'de ise Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisi kadrosundan çıkarıldı. Son dakika gelişmesine göre; Emre Belözoğlu sağ kasığındaki ağrı nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynayamayacak. Bu arada Ersun Yanal defansta ise Zanka'nın yerine Jailson'a forma verdi.

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriqi

Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Ferdi, Alper, Murat, Zanka, Rami

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Caner, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Ersin, Ruiz, Umut, Güven, Oğuzhan, Boyd, Nkoudou, Necip, Ljajic