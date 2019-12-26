Çin Süper Ligi'nde yeni maaş düzenlemesi

Çin Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu öncesi yeni kuralları resmen açıkladı. Yabancı oyuncular için maksimum 3 milyon Euro, Çinli oyuncular için 1.3 milyon Euro ve 21 yaşının altındaki altyapı oyuncuları içinde 38 bin Euro sınır koyuldu.

Bu rakamlara bonusların ve vergilerin dahil olmadığı belirtildi. Çin'de gelen maaş sınırının ülkede futbol oynayan eski Beşiktaşlı Anderson Talisca gibi mevcut yabancı oyuncular için geçerli olmadığı, 2020'den itibaren gelecek yeni futbolcular için uygulanmak zorunda olduğu kaydedildi.

Ayrıca 2020'den itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikte, 3 yabancı futbolcu kuralı da değiştirildi. Bu kurala göre, bir Çin Süper Ligi takımı sahaya 4 yabancı futbolcuyla çıkabilecek. Kulüpler kadrolarında ise 5 yabancı futbolcu bulundurabilecek.

Talisca, Çin ekibi Guangzhou'da yılda 10 milyon Euro kazanmaya devam edecek.