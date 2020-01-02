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'a Falcao'yu unutturacak süper golcü!

Bu sezon gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan , ligin ikinci yarısında yeni bir sayfa açmak istiyor. Gözlerin transfere çevrildiği sarı-kırmızılılarda, flaş bir golcü transferi gündeme geldi. Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 'ye karşı gösterdiği peformansla dikkat çeken yıldız isim, Galatasaray forması giyebilir...

Giriş Tarihi: 2.1.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 13:36
Galatasaray'a Falcao'yu unutturacak süper golcü!

Süper Lig'in ilk yarısını lider Sivasspor'un 10 puan arkasında 7. sırada bitiren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda ilk hedef gol sorununu çözmek...

Sezona Adem Büyük, Andone ve Falcao gibi flaş forvet transferleriyle başlayan Galatasaray'da, bu isimler beklenen katkıyı veremezken, Galatasaray 17 haftada yalnızca 23 kez rakip fileleri sarsabildi. Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde takımın gol problemini çözebilecek bir ismin peşine düştü.


GALATASARAY DZYUBA İÇİN DEVREDE!

Yabancı basın kaynaklarına göre Galatasaray, Zenit forması giyen Artem Dzyuba için harekete geçti. Daha önce Rusya dışında forma giymeyen yıldız futbolcu için Galatasaray'ın ciddi rakipleri bulunuyor. Dzyuba için, Everton ve Glasgow Rangers da devrede. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız futbolcunun kimi tercih edeceği ise merak konusu.

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ARTEM DZYUBA KİMDİR?

22 Ağustos 1988'de Rusya'da dünyaya gelen Artem Dzyuba, milli takımın değişmez golcüleri arasında yer alıyor. Sağ ayağını oldukça güçlü bir şekilde kullanan yıldız futbolcu, hava toplarında da fazlasıyla etkili. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit formasıyla Fenerbahçe'ye karşı mücadele eden Dzyuba, güçlü fiziği ile dikkat çekmişti.

Rusya Milli Takımı formasını şimdiye dek 42 kez terleten Dzyuba, 24 gol atmayı başardı. Bu sezon Zenit formasıyla toplam 26 maça çıkan Dzyuba, 13 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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