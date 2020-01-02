Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da büyük bir değişim yaşanacak. Kadroyu baştan sonra yenilemesi beklenen sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim listeyi yönetime verdi. İşte Galatasaray'da transfer edilecek 8 isim ve takımdan ayrılacak yıldızlar...
Giriş Tarihi: 02.01.2020
11:16
Güncelleme Tarihi: 02.01.2020
11:17
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Süper Lig'in 17. ve kapanış haftasında
Galatasaray, Akdeniz ekibi Antalyaspor'u 5-0 mağlup etmeyi başararak araya mutlu girmişti...
Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim, Antalya galibiyetinin ardından hız kesmeden
transfer için masaya oturmuştu.
Sarı kırmızılı kurmaylar, lider Sivasspor ile aralarında oluşan 10 puanlık farkı kapatabileceğine inanırken, bu kez Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in de şampiyonluk yarışında olacağını hesaba katarak isimleri buna göre belirledi...
DEVRE ARASINDA GALATASARAY'A GELECEK İSİMLER
SARACCHI GELİYOR
G.Saray'ın listesinde olan Marcelo Saracchi için kulübü Leipzig'den resmi açıklama geldi. Alman ekibinin sportif direktörü Markus Krösche, BILD'e yaptığı açıklamada, transferin bitmek üzere olduğunu ve sadece evrak işlerinin kaldığını belirtti. Sarı-kırmızılı kulübün, yeni sol bekini açıklaması bekleniyor.
ONYEKURU'NUN AKLI ASLAN'DA
Sarı kırmızıların teknik direktörü Fatih Terim'in sezon başında da kadroda görmeyi çok istediği Onyekuru 5 ay rötarla da olsa yeniden
Galatasaray forması giyecek. Monaco'da 160 dakika oynaması nedeniyle takımdan ayrılmak ve G.Saray'a imza atmak isteyen sol kanat oyuncuda mutlu sona ulaşıldı. Monaco, oyuncunun parlayacağını düşündüğü için Aslan'a kiralanmasına sıcak baktı.
Başta Lokomotiv Moskova olmak üzere Rus kulüplerinden gelen teklifleri bir kenara itip yeniden G.Saray forması giymek istediğini belirten Onyekuru, sarı kırmızılı kulüple söz kesti. Onyekuru'nun menajeri William D'avilla 2 gün önce İstanbul'a geldi. Ve
Galatasaray Kulübü Onyekuru'nun transferi için somut adımı attı ve ocak ayı için anlaşma sağlandı..
İdari Menajer Şükrü Hanedar, menajer D'avilla ile görüşüp sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı. Geçen sezon 14 gol ve 6 asist ile 22. şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Onyekuru, G.Saray'dan yarım sezon için 1.2 milyon Euro alacağı öğrenildi.