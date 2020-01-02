Sarı kırmızılı kurmaylar, lider Sivasspor ile aralarında oluşan 10 puanlık farkı kapatabileceğine inanırken, bu kez Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in de şampiyonluk yarışında olacağını hesaba katarak isimleri buna göre belirledi...