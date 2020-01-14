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'de yolcu! Transfer bitiyor

Süper Lig'de ilk yarıyı 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenebahçe'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmaları sürerken sarı lacivertli kulübün kapısı için yapılan transfer teklifiyle çalındı. İtalyan basını Brescia'nın Zajc transferini bitirmek için düğmeye bastığını yazdı.

Fotomaç Futbol
Giriş Tarihi: 14.1.2020 00:13 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 02:03
Fenerbahçe'de Miha Zajc yolcu! Transfer bitiyor

İtalyan basını, Brescia'nın Simon Skrabb ve Miha Zajc'ın transferlerini bitirmek için düğmeye bastığını belirtti.

Skrabb için anlaşmanın sağlandığı belirtilirken, 25 yaşındaki Zajc için Fenerbahçe ile görüşmelerin hız kazandığı vurgulandı. 5-1'lik Sampdoria yenilgisini unutturmak isteyen Brescia'nın Sloven orta saha için 3.5 milyon euro bonservis rakamını gözden çıkardığı ifade ediliyor.

Zajc'ın ayak bileğindeki sakatlığın da düzelmek üzere olduğu, genç ismin Empoli'den sonra ikinci kez İtalya'da oynayacağı bildirildi.

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Fenerbahçe'de Miha Zajc yolcu! Transfer bitiyor
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