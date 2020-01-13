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  • Ersun Yanal'dan flaş kararlar! İşte Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i...

'dan flaş kararlar! İşte 'nin 11'i...

Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için doğrudan bu şehre gitti. Kanarya'da hedef Kayserispor karşısında kazanıp, ikinci maç öncesi avantaj elde etmek. Teknik direktör Ersun Yanal, Kayserispor karşılaşması için sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde belirledi. Yanal, kupa maçı için rotasyona gitmeyi düşünmezken flaş kararlara imza atmayı planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i...

Giriş Tarihi: 13.01.2020 13:34 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 13:36
Ersun Yanal'dan flaş kararlar! İşte Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i...

, son 16 turu ilk maçında yarın 'la deplasmanda karşılaşacak. Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da 'de çıkacak. ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi.

Ersun Yanal'dan flaş kararlar! İşte Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i...

İki ekip arasında 'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı sahasında 1-0 kazanmıştı. 'da yeni de ilk resmi maçına çıkacak.

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Ersun Yanal'dan flaş kararlar! İşte Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i...

- maçı yarın saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek. Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Ersun Yanal'dan flaş kararlar! İşte Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i...

STOPERDE JAILSON!

, karşılaşma öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirlerken stoper konusunda kararını Jailson'dan yana kullanacak. Tecrübeli teknik adamın 'i oynatmasına kesin gözüyle bakılırken, milli futbolcunun partneri olarak Zanka, Rami ve Falette'i tercih etmeyeceği öğrenildi.

Ersun Yanal'dan flaş kararlar! İşte Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i...

SOL KANAT TOLGA'NIN!

'ın bir sürpriz karar da sol kanat bölgesinde vermesi bekleniyor. Ligin son haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında cezasının bitmesine rağmen forma vermediği Garry Rodrigues'i bu karşılaşmada yine yedek oturtmayı planlıyor. Yanal'ın tercihi yine olacak.

Ersun Yanal'dan flaş kararlar! İşte Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i...

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ!

Fenerbahçe'nin karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

Ersun Yanal'dan flaş kararlar! İşte Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i...

ALTAY BAYINDIR

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