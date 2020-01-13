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Ersun Yanal'dan flaş kararlar! İşte Fenerbahçe'nin Kayseri 11'i...

Ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşma için doğrudan bu şehre gitti. Kanarya'da hedef Kayserispor karşısında kazanıp, ikinci maç öncesi avantaj elde etmek. Teknik direktör Ersun Yanal, Kayserispor karşılaşması için sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde belirledi. Yanal, kupa maçı için rotasyona gitmeyi düşünmezken flaş kararlara imza atmayı planlıyor. İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı 11'i...