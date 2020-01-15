Galatasaray'da stoper için son aday Juan Jesus

Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika transferiyle ara döneme hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da stoper konusunda işler pek yolunda gitmiyor. Öncelikle yerli olması nedeniyle Mert Çetin'i isteyen sarı-kırmızılılar, Avrupa Şampiyonası öncesi form tutmak isteyen oyuncunun gelmek istemesine karşın Roma engeline takıldı. İtalyanlar, 6 ay için 1 milyon Euro gibi yüksek bir kiralama bedeli isteyince görüşmeler tıkandı. Milli oyuncunun bu duruma oldukça üzüldüğü ifade edildi. Galatasaray'a ikinci darbe ise Jeison Murillo'dan geldi

ROMA İLE MASAYA OTURDU

Radamel Falcao'nun da etkisiyle Galatasaray'a gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan Kolombiyalı oyuncunun, 'Celta Vigo ile anlaştığı' haberi şok etkisi yarattı. İtalyan basını, başarılı oyuncunun Sampdoria'dan ayrılmak istediğini ancak Galatasaray yerine Celta Vigo'ya gideceğini öne sürdü. Bunun üzerine Luyindama'nın yerine sol ayaklı stoper arayışında olan Galatasaray'ın Juan Jesus'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. Hatta Galatasaraylı bir yöneticinin, hem Nzonzi hem de Jesus'un durumuna görüşmek için Roma'da olduğu bildirildi.

Roma'da süre bulamayan ve forma giyeceği bir takıma gitmek isteyen 28 yaşındaki Juan Jesus'u Galatasaray kadar Fiorentina da istiyor. İki takım arasında ciddi bir rekabetin yaşanacağı belirtiliyor.

JUAN JESUS KİMDİR?

Juan Jesus 10 Haziran 1991'de Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine İnternacional takımında başladı. Stoper pozisyonunda oynayan Jesus 30 Ocak 2012'de 3.8 milyon euro'ya İnter'e transfer oldu.

2016'da Inter'den Roma'ya giden Jesus'un ismi bu dönemde Beşiktaş ile de anıldı. Roma 1 Temmuz 2017'de Juan Jesus'un bonservisini 8 milyon euro'ya aldı.