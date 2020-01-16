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'ın yıldızı 'dan açıklama: Takımda kalacağım

'dan ayrılacağı iddia edilen Faslı yıldız Younes 'dan açıklama geldi. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bahse girerim ki Galatasaray'da kalacağım. Sezonun ilk yarısı zordı ancak üç yıl üst üste şampiyonluğa ulaşacağım" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 16.1.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 17:49 ABONE OL
Galatasaray'ın yıldızı Belhanda'dan açıklama: Takımda kalacağım

Sarı-kırmızılı bir taraftarın, "Eğer Belhanda'nın takımdan ayrılacağını söylersen seni hayatın boyunca rahat bırakırız" ifadelerine karşı Fransız gazeteci Manu Lonjon, "Belhanda'nın kendisi dedi, menajeri dedi, ben dedim... Ve bir kez daha söylüyorum ocak ayında takımdan ayrılmayacak. İstersen onu Monaco'ya, Nice'e, Schalke'ye, Ajax'a ya da Ittihad'a gönderebilirsin. Seninle her türlü bahse girerim ama sonunda bana ödeme yapmak zorunda kalırsın" cevabını verdi.

Bu yazışmaya yorum yapan Galatasaraylı futbolcu da, "Ben de bahse girerim ki takımda kalacağım. Sezonun ilk yarısı zordu ama 3 yılda kazanılacak 3. şampiyonluk var" dedi.

BONSERVİSİYLE TRANSFER YAPILMASI PLANLANIYORDU

Ara transfer döneminde hareket alanı yaratabilmek için oyuncu satışı yapmak zorunda olan Galatasaray, transfer döneminin sonuna kadar hem yabancı kontenjanını boşaltacak hem de maaş dengesini sağlayacak.

Younes Belhanda'nın takımda kalacağını açıklamasının ardından Galatasaray'ın bonservis bedeli ile bir transfer yapması da zora girdi. Stoper, forvet ve bir de orta saha transferi yapmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, öncelikli olarak yabancı futbolcular ile ilgili kararını verecek.

Luyindama'nın sözleşmesini askıya alacak olan sarı-kırmızılı yönetim, Andone, Nagatamo, Mariano ve Nzonzi sürecinde de kısa bir süre içerisinde açıklama yapacak.

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Galatasaray'ın yıldızı Belhanda'dan açıklama: Takımda kalacağım
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