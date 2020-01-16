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  • Galatasaray'ın yeni yıldızı Jesse Sekidika'ya teklif yağıyor!

'ın yeni yıldızı 'ya teklif yağıyor!

Sezona yıldız transferlerle başlayan sarı-kırmızılılar ligin ilk yarısını lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde bitirerek büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştu. Ara transfer dönemine de yıldız transferlerle başlayan Cimbom'da Onyekuru ve Saracchi'den sonra son olarak Jesse Sekidika takıma katılmıştı. Galatasaray'a imza attıktan sonra talipleri artan Nijeryalı futbolcuya son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor talip olmuştu. Nijeryalı futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda, genç oyuncuya yurt içinden adeta teklif yağmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 16.01.2020 11:22
Galatasaray'ın yeni yıldızı Jesse Sekidika'ya teklif yağıyor!

Şampiyonluğun favorilerinden olan , transferde dur durak bilmiyor! döneminde Saracchi ve Onyekuru'yu kadrosuna katarak adından söz ettiren sarı-kırmızılılar, son olarak Sekidika'yı da kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Jesse Sekidika'ya teklif yağıyor!

ile alacaklarına karşılık sözleşmesini fesheden forvet, ile sözleşme imzalamıştı.

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Galatasaray'ın yeni yıldızı Jesse Sekidika'ya teklif yağıyor!

29 MAÇTA 14 GOL 3 ASİST

1.5 yıl TFF 1. Lig'de Eskişehirspor forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, 29 maça çıkmış ve 14 gol 3 asistlik performans sergilemişti.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Jesse Sekidika'ya teklif yağıyor!

Genç oyuncuya TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor talip olmuş, oyuncuyu kiralamak istemişti. Fakat Sekidika'da flaş bir gelişme daha yaşandı! Genç forvet için 'un ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor da talip oldu.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Jesse Sekidika'ya teklif yağıyor!

Radyospor'a konuşan BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, "Galatasaray'dan Jesse'nin transferiyle ilgili Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Cengiz'le görüşmem oldu. Fatih hoca, Jesse'nin kiralık olarak gitmesine onay verirse, öncelik kulübümüzde" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Jesse Sekidika'ya teklif yağıyor!

Sarı-kırmızılılar, Ryan Babel'i Ajax'a kiralamış ve Onyekuru'nun rahatsızlığı sebebiyle sahalara geç döneceğini açıklamıştı.

Galatasaray'ın yeni yıldızı Jesse Sekidika'ya teklif yağıyor!

Ayrıca yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör 'in bu transferde ne karar vereceği merak konusu...

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