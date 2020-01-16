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Galatasaray'ın yeni yıldızı Jesse Sekidika'ya teklif yağıyor!

Galatasaray'ın yeni yıldızı Jesse Sekidika'ya teklif yağıyor!

Sezona yıldız transferlerle başlayan sarı-kırmızılılar ligin ilk yarısını lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde bitirerek büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştu. Ara transfer dönemine de yıldız transferlerle başlayan Cimbom'da Onyekuru ve Saracchi'den sonra son olarak Jesse Sekidika takıma katılmıştı. Galatasaray'a imza attıktan sonra talipleri artan Nijeryalı futbolcuya son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor talip olmuştu. Nijeryalı futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda, genç oyuncuya yurt içinden adeta teklif yağmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 16.01.2020 11:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





