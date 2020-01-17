Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bernard Mensah, Galatasaray yolunda

, yolunda

, 'un kadro dışı bıraktığı Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ın transferi için Kayserispor ile temaslarını yoğunlaştırdı. Kulübün ikinci başkanı transfer için devreye girdi. Sarı kırmızılıların 25 yaşındaki oyuncu için Jimmy Durmaz ile Emre Taşdemir'in yanı sıra 2 milyon Euro'yu da gözden çıkardığı öğrenildi.

Fotomaç Futbol
Giriş Tarihi: 17.1.2020 01:29 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 02:31 ABONE OL
Bernard Mensah, Galatasaray yolunda

Galatasaray'da Bernard Mensah defteri yeniden açıldı. Sarı-kırmızılı ekip son dönemde stoper transferi üzerinde yoğunlaşırken Kayserispor'un aldığı karar Cimbom'da gözleri yeniden Ganalı orta sahaya çevrildi. Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz yaptığı yazılı açıklamada, "disiplinsiz davranışları ve kamp kurallarına uymama" sebebiyle 25 yaşındaki futbolcunun kadro dışı bırakıldığını belirtti. Daha önce de alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle Bernard Mensah'ın serbest kalması gündeme gelmiş ancak taraflar sorunu çözmüştü.

ALBAYRAK DEVREYE GİRDİ

10 numara olarak beklentileri karşılayamayan Belhanda'ya alternatif arayan Galatasaray, Mensah için yeniden Kayseri ile temaslara başladı. Saracchi, Onyekuru ve Sekidika'nın transferinde önemli rol oynayan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, Mensah için de devreye girerken Kayserispor'a Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'in yanı sıra 2 milyon euro da para teklif ettiği bildirildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın bu öneriye sıcak baktığı ve kendi yönetim kurulunda görüştükten sonra Galatasaray'a yanıtını vereceği ifade edildi.

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda'dan açıklama: Takımda kalacağım

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Bernard Mensah, Galatasaray yolunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN