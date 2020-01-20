Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'a Galatasaray'dan flaş transfer!

'a 'dan flaş !

'in 18. haftasında sahasında lig lideri 'u konuk eden , sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Konuk ekibin 10 kişi kalmasına rağmen skoru getirecek pozisyonları bulamayan siyah-beyazlı ekipte moraller bozuk. Karşılaşmada 'yı da istifaya davet eden Beşiktaş taraftarı beklerken yönetimin 'nin belirlediği harcama limitleri nedeniyle eli kolu bağlanmış durumda. Bu nedenle 'dan Guilherme'yi transfer edemeyen Beşiktaş'ta, teknik direktör Abdullah Avcı da Sivasspor maçının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Avcı, maddi yönden kısıtlı imkanlarının olmasından dolayı Brezilyalı futbolcu yerine daha acil mevkilere öncelik verildiğini söyledi. Bu doğrultuda Beşiktaş'ta gündeme gelen isim ise 'a sezon başında gelen ve gönderilmek istenen Jimmy Durmaz oldu. İşte son dakika transfer haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 20.1.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 11:05 ABONE OL
Beşiktaş'a Galatasaray'dan flaş transfer!

Süper Lig'in ikinci yarısı resmen başlarken, zirve iddiasını sürdüren takımlardan yalnızca Beşiktaş haftayı galibiyet alamadan tamamladı. Siyah-beyazlılar evinde lig lideri Sivasspor'u konuk ettiği karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, rakibin 10 kişi kalmasına rağmen pozisyon üretmekte zorlanırken tribünler de maç sonunda teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti.

Zirve için iddiasını sürdüren ekiplerden Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı haftada puan alamayan Beşiktaş, bu mağlubiyetle birlikte ligde 7. sıraya geriledi.

Siyah-beyazlı ekipte karşılaşmanın ardından gündem maddesi yine transfer oldu. TFF'nin harcama limitleri nedeniyle tıpkı ezeli rakibi Fenerbahçe gibi eli kolu bağlanan Beşiktaş, ucuz maliyetli isimlere yöneldi. İlk olarak Yeni Malatyaspor'dan Guilherme'yi gündemine alan Beşiktaş, Avcı'nın önceliğinin bu mevki olmaması nedeniyle transferden vazgeçti.

Beşiktaş 1-2 Demir Grup Sivasspor MAÇ SONUCU

YENİ HEDEF JIMMY DURMAZ!

Diaby ve Lens'in performansından memnun olmayan Abdullah Avcı, bu nedenle asıl mevkisi sol bek olan Caner Erkin'i kanatta değerlendiriyor. Bu nedenle sezon başında Galatasaray'a transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan ve gönderilmek istenen Jimmy Durmaz Beşiktaş'ın gündemine geldi. Siyah-beyazlılar transferi bedelsiz olarak gerçekleştirmek isterken, Galatasaray'ın nasıl bir tavır alacağı merak konusu.

Jimmy Durmaz, bu sezon Galatasaray ile 7 maça çıkarken toplam 182 dakika sahada kaldı ve gol-asist katkısı gösteremedi.

Galatasaray 2 - 1 Denizlispor | MAÇ ÖZETİ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'a Galatasaray'dan flaş transfer!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN