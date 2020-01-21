Fenerbahçe'de Vedat Muriç şoku! PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Gazintep FK - Fenerbahçe maçının 80. dakikasında sarı kart gören Vedat Muriç, 90+5'te ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü.

Gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezasını bugün Kayserispor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı ile çekecek olan Muriç, Süper Lig'de oynanacak Medipol Başakşehir maçında görev almaya hak kazanmıştı.

Ancak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından bugün yapılan açıklamada Kosovalı yıldızın, Gaziantep FK maçında bilinçli sarı kart gördüğü gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği bildirildi. Bu da PFDK tarafından Medipol Başakşehir maçına kadar ceza tayinine yer olmadığı yönünde bir kararın çıkmaması halinde Muriç'in bu maçta görev alamayacağı anlamına geliyor.

TFF'den yapılan açıklamanın ilgili kısmı şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT MURIÇ'in aynı müsabakadaki "bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."