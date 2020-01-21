Son dakika: Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı

TFF Tahkim Kurulu; Fenerbahçe'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 17 Ocak 2020 tarihli kararına yaptığı itiraza ilişkin kararını açıkladı. Buna göre TFF Tahkim Kurulu, gerekçeli kararı öğrenmek üzere dosyayı Sicil Kurulu'na geri gönderdi. Gerekçeli kararın öğrenilmesinin ardından itiraza ilişkin karar verilecek.

TFF Tahkim Kurulu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"TFF Tahkim Kurulu 21 Ocak 2020 günlü (4) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

1. E.2019/13

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 21.01.2020 Salı günü saat 17:00'de Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım KOÇ, Başkan Vekili Semih ÖZSOY Kulüp vekilleri Av. Alper PİRŞEN, Av. Özge TOKARLI GÜNDÜZ ve Kulüp görevlisi (CFO) Serdar YILDIZ'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu"