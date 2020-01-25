Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor maçı açıklaması

Trabzonspor Kulübü tarafından bugün yapılan açıklamada Süper Lig'in 19. haftasında pazartesi günü 20.00'de deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınacak olası bir erteleme kararının taraflarınca saygıyla karşılanacağı belirtilmişti.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Süper Lig Cemi Usta Sezonu'nun 19. haftası münasebetiyle Pazartesi günü oynayacağımız Btc Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Trabzonspor Kulübü olarak hazır bulunmakla birlikte, Elazığ depreminin ardından bölgede oluşan hassas durum nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı her türlü kararı saygıyla karşılayacağımızı kamuoyunun dikkatine sunarız."

Konuyla ilgili olarak Yeni Malatyaspor Kulübü yeni bir açıklama yayımladı ve karşılaşmanın aynı gün ve saatte oynanmasını talep ettiğini belirtti.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde: "Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin yaraları sarılırken, bölgemizin yaşadığı travmadan bir an önce kurtulması ve hayatın olağan akışıyla devam etmesi adına Trabzonspor müsabakamızın aynı gün ve saatte oynanmasını camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz."