Haberler

Galeri

Elazığ'daki deprem sonrası spor camiası tek yürek!

Elazığ'daki deprem sonrası spor camiası tek yürek!

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi. Elazığ ve Malatya'da büyük hasara yol açan depremde ölüm haberlerinin de gelmesinin ardından ülke yasa boğuldu. Yaşanan depremin ardından kulüpler ve sporculardan destek mesajları yağdı. İşte o paylaşımlar...