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- maçının ilk 11'leri belli oldu

, 'in 19. haftasında 'a konuk oluyor. Ligde oynadığı son 2 maçı kazanan sarı kırmızılılar 30 puanla 6. sırada bulunuyor. 10 maçlık galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta Ankaragücü'nü mağlup ederek sonlandıran Konyaspor ise 18 puanla sıralamanın 14. basamağında. 19.00'da başlayacak karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.1.2020 18:16 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 18:30 ABONE OL
Konyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor. 19.00'da başlayacak ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek. Gençerler'in yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Volkan Ahmet Narinç. Müsabakanın VAR hakemi Serkan Tokat, AVAR ise Kerem Ersoy. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic, Thuram

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Ligde son 2 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, topladığı 30 puanla 18. haftayı averajla 6. sırada tamamladı. İttifak Holding Konyaspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 18 puan topladı ve 18. haftayı 14. sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Üç futbolcu forma giyemeyecek

Galatasaray'da 3 futbolcu müsabakada görev yapamayacak. Sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yer alamayacak. Adaptasyon çalışmaları devam eden Florin Andone de maçta forma giyemeyecek.

Üç futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Mario Lemina ve Adem Büyük yarınki müsabakada sarı kart görmeleri halinde 20. haftada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında görev alamayacak.

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Konyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
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