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'a Abdülkadir Ömür müjdesi!

'da uzun bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür ile ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor. 2019'da 'nde Yunan temsilcisi ile oynanan maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün 2 hafta içerisinde çalışmalara başlayacağı öğrenildi. 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan genç oyuncu yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı.

Giriş Tarihi: 26.1.2020 13:59 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 14:03 ABONE OL

Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür sahalara dönüş hazırlığında... 29 Ağustos 2019'da UEFA Avrupa Ligi'nde AEK ile oynanan eleme turu maçında menisküsü yırtılan 20 yaşındaki oyuncu, o tarihten bu yana görev yapamadı.

4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan genç oyuncu yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Yoğun bir şekilde tedavisine devam edilen Abdülkadir'in 2 hafta sonra çalışmalara başlaması ve Mart ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor. Milli oyuncu da dönüş tarihini daha da geriye çekmek adına yoğun çaba harıyor.

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"BEN BİR MAKİNEYİM"

Almanya'nın Berlin şehrinde tedavi gören Abdülkadir Ömür paylaştığı son videosunda taraftarı heyecanlandırmıştı. Yayınlanan videoda topla akrobasi yapan genç yeteceğe antrenörü tarafından "Sen nesin?" sorusu soruluyor. Topla esnek hareketler yapan Abdülkadir Ömür ise "Ben makineyim" ifadelerini kullandı.

Antrenmanlarını sürdüren Abdülkadir Ömür'ün Şubat ayının sonunda Trabzonspor'a katılıp forma giyme aşamasına geçmesi bekleniyor.

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Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi!
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