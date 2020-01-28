Fenerbahçe Barış Alıcı'yı Westerlo'ya kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, 22 yaşındaki orta saha Barış Alıcı'nın Belçika'nın KVC Westerlo ekibine kiralandığı bildirdi.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı'nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek.

Barış Alıcı'ya yeni takımında başarılar dileriz.

9 MAÇTA FORMA GİYDİ

22 yaşındaki Barış Alıcı, bu sezon Karadeniz ekibinde 9 maçta süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.