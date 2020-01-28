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'yı 'ya kiraladı

, sezon başında ekibi 'a kiralık olarak gönderdiği fakat, burada yeterli forma şansını bulamayan 'yı temsilcisi 'ya kiraladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Sezon başında Çaykur Rizespor’a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı’nın yeni takımı Belçika'nın Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28.1.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 14:21 ABONE OL
Fenerbahçe Barış Alıcı'yı Westerlo'ya kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, 22 yaşındaki orta saha Barış Alıcı'nın Belçika'nın KVC Westerlo ekibine kiralandığı bildirdi.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı'nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek.

Barış Alıcı'ya yeni takımında başarılar dileriz.

9 MAÇTA FORMA GİYDİ

22 yaşındaki Barış Alıcı, bu sezon Karadeniz ekibinde 9 maçta süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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Fenerbahçe Barış Alıcı'yı Westerlo'ya kiraladı
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