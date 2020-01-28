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Liverpool'dan Uğurcan Çakır için 24 milyon Euro

Avrupa devleri 'un genç oyuncuları Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak için yüksek rakamları gözden çıkardı. , Serkan Asan ve Abdurrahim Dursun'a da teklifler var. Bordo mavili kulübün 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır için devrede olan İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, 24 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Liverpool'dan Uğurcan Çakır için 24 milyon Euro

Trabzonspor'un altyapısından yetiştirdiği gençlere teklif yağıyor... İtalya ve Fransa'dan Abdülkadir Ömür için 26 milyon Euro'yu bulan teklifler gelirken, İngiliz ekibi Liverpool, Uğurcan Çakır için 24 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Ayrıca Abdulkadir Parmak'a 5 milyon Euro, Hüseyin Türkmen'e 4 milyon Euro, Serkan Asan'a 1.5 milyon Euro, Abdurrahim Dursun'a ise 1 milyon Euro'luk teklifler menajerler aracılığıyla kulübe iletildi. Sefa Kınalı ve Kerem Baykuş'u da isteyen kulüplerin olduğu ve toplam teklifin 70 milyon Euro'yu bulduğu bildirildi.

Bu sezon sattığı oyuncular, sermaye artışı, sponsorluklar, loca ve kombine satışı ile UEFA gelirleri olmak üzere toplam 46.7 milyon Euro gelir elde eden Trabzonspor, önümüzdeki sezon da oyuncu satışından çok ciddi bir gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi!

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Liverpool'dan Uğurcan Çakır için 24 milyon Euro
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