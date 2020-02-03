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'dan planı!

'ta 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan , ilk maçı olan deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönmüştü. Beşiktaş'ı yeniden zirve yarışına sokmak isteyen Yalçın hedefini belirledi. Tecrübeli teknik adam 'da oynayacağı zorlu 3 karşılaşmayı kazanarak zirvede söz sahibi olmak istiyor. Beşiktaş sırasıyla FK, (d) ve ile karşılaşacak.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 12:25 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 12:28 ABONE OL
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor planı!

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ta büyük bir değişim yaşanmış ve teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlı ekibin başına kulüp efsanelerinden Sergen Yalçın getirildi. Tecrübeli teknik adam çıktığı ilk Süper Lig maçı olan Rizespor deplasmanından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

HEDEF MAÇ TRABZONSPOR!

Sergen Yalçın Beşiktaş'ı yeniden zirvenin ortağı yapmak isterken hedef maç olarak Trabzonspor'u gözüne kestirdi. Önümüzdeki 3 hafta İstanbul dışına çıkmayacak olan Beşiktaş, sırasıyla Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile karşılacak. Sergen Yalçın bu 3 karşılaşmadan 9 puanla ayrılmak isterken, yeniden şampiyonluğun en büyük adaylarından olmayı hedefliyor.

Yalçın, 2 maçın kazanılması halinde Trabzonspor karşılaşmasına yoğun taraftar desteği ile çıkılacağı ve bu destekle derbiden de galibiyetle ayrılancağı görüşünde.

Sergen Yalçın: Ben değil siz başaracaksınız

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Sergen Yalçın'dan Trabzonspor planı!
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