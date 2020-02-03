Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ta büyük bir değişim yaşanmış ve teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlı ekibin başına kulüp efsanelerinden Sergen Yalçın getirildi. Tecrübeli teknik adam çıktığı ilk Süper Lig maçı olan Rizespor deplasmanından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

HEDEF MAÇ TRABZONSPOR!

Sergen Yalçın Beşiktaş'ı yeniden zirvenin ortağı yapmak isterken hedef maç olarak Trabzonspor'u gözüne kestirdi. Önümüzdeki 3 hafta İstanbul dışına çıkmayacak olan Beşiktaş, sırasıyla Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor ile karşılacak. Sergen Yalçın bu 3 karşılaşmadan 9 puanla ayrılmak isterken, yeniden şampiyonluğun en büyük adaylarından olmayı hedefliyor.

Yalçın, 2 maçın kazanılması halinde Trabzonspor karşılaşmasına yoğun taraftar desteği ile çıkılacağı ve bu destekle derbiden de galibiyetle ayrılancağı görüşünde.