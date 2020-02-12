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Galatasaray'ın orta planı: Lemina - Yandaş

Sezon sonunda ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, orta sahada Mario Lemina’nın yanına Demir Grup 'un yıldız oyuncusu Yandaş'ı koyacak.

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Galatasaray'ın orta planı: Lemina - Mert Hakan Yandaş

Sezon sonunda Jean Michael Seri'nin kiralık sözleşmesinde yer alan 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan G.Saray, yerine Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katacak.

Seri'den 3 yaş genç olan 1994 doğumlu Mert Hakan, Sivasspor'la sözleşmesini uzatmadı ve sezon sonunda bonservisi elinde G.Saray'ın yolunu tutacak.

Lemina ile devam etmeyi planlayan sarı-kırmızılıların A Planı 2020-21 sezonuna orta sahada Lemina- Mert Hakan ikilisi ile girmek. Lemina'nın bonservisini 16 milyon Euro olarak belirleyen Southampton'la görüşmeler başlayacak ve 'zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama' formülü önerilecek.

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Galatasaray'ın orta planı: Lemina - Mert Hakan Yandaş
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