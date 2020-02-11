Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Fatih Terim'in 2020 bombası

transferde atağa kalktı! İşte 'in 2020 bombası

Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray'da şampiyonluk ateşi yeniden yakıldı. Devre arasında lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde giren Galatasaray puan farkını 3'e kadar indirmeyi başardı. Arka arkaya alınan galibiyetlerin ardından Galatasaray'da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri oldu. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom, yıldız bir isim için resmi bir teklif yaptı. İşte takımdan ayrılması beklenen isimler ve transferde adı geçen yıldız futbolcu...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 21:37 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 21:45
Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Fatih Terim'in 2020 bombası

arka arkaya alınan 5 galibiyetin ardından şampiyonluk yarışının en kuvvetli takımlarından biri olduğunu tekrar gösterdi. Devre arasına 10 puan geride giren sarı-kırmızılılar 21'inci haftanın sonunda 'un 3 puan gerisinde 4'üncü sırada kendine yer buldu.

Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Fatih Terim'in 2020 bombası

Ligde son olarak Göztepe'ye yenilen sarı-kırmızılılar bu mağlubiyet sonrası Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup ederek yükselişini sürdürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Fatih Terim'in 2020 bombası

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Devler Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen sarı kırmızılılar çalışmalarına da başladı.

Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Fatih Terim'in 2020 bombası

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle transferde zorlanan şimdiden yeni sezon planlamasını yapmaya başladı.

Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Fatih Terim'in 2020 bombası

Sezon sonunda bonservisi bitecek olan isimler için araştırma yapan yönetimin resmi temas kurduğu futbolcunun Bonaventura olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Fatih Terim'in 2020 bombası

BELHANDA GÖZDEN ÇIKARILDI

Kiralık oyuncular Lemina ve Seri ile yola devam etmesi çok zor olan, Belhanda'yı da gözden çıkaran yönetim, Milan formasını giyen Giocomo Bonaventura için harekete geçti.

Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Fatih Terim'in 2020 bombası

RAIOLA İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda serbest kalacak olan İtalyan yıldızın menajeri Mino Raiola ile görüşme gerçekleştirdi. Yönetim Bonaventura için resmi teklifini iletti.

BİZE ULAŞIN