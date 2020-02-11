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Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Fatih Terim'in 2020 bombası

Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Fatih Terim'in 2020 bombası

Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray'da şampiyonluk ateşi yeniden yakıldı. Devre arasında lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde giren Galatasaray puan farkını 3'e kadar indirmeyi başardı. Arka arkaya alınan galibiyetlerin ardından Galatasaray'da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri oldu. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom, yıldız bir isim için resmi bir teklif yaptı. İşte takımdan ayrılması beklenen isimler ve transferde adı geçen yıldız futbolcu...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 21:37 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 21:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





