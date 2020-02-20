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, derbisinin kampını Zorlu'da yaptıracak

Galatasaray teknik direktörü , Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak derbisi için takımına ’daki Raffles Hotel’de kamp yaptıracak.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin kampını Zorlu'da yaptıracak

Devre arasında "Anlaşıldı ikinci yarı çok ZORLU geçecek" mesajını yazan Fatih Terim, derbi için takımını Zorlu Center'ın içindeki Raffles Hotel'de kampa almaya karar verdi. Cumartesi öğleden sonra Florya'da toplanacak sarı-kırmızılılar, tesiste F.Bahçe maçına yönelik son taktik çalışmasını gerçekleştirecek ve akşam Zorlu'ya geçip kampa girecek. Derbi günü Florya-Kadıköy arası ulaşım zorluğunu dikkate alan Terim, Zincirlikuyu'dan trafiğe takılmadan takımı Ülker Stadı'na götürecek.

A PLANI: BELHANDA

Derbi öncesi Galatasaray'da tek eksik sakat Lemina. Gabonlu yıldızın formasına en güçlü aday ise Belhanda. Terim, 4-2-3- 1 dizilişi ile ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan takımın sisteminde değişikliğe gitmek istemiyor. Lemina'nın bölgesine Seri'yi çekmeye hazırlanan Terim, 8 numara pozisyonunda Belhanda'yı görevlendirecek.

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Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin kampını Zorlu'da yaptıracak
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