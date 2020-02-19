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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye özel 5 plan!

Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye özel 5 plan!

Süper Lig'in 23. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Futbolseverlerin fikstür açıklandığında ilk olarak baktıkları maça artık sayılı günler kaldı. Türk futbolunun iki tarihi çınarı Fenerbahçe ve Galatasaray, kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe form durumunun yanı sıra sakat ve cezalı futbolcularının da olması nedeniyle derbiye sıkıntılı başlayacak. Sarı-lacivertlilerde sezonun en etkili isimlerinden Luiz Gustavo takımını cezası nedeniyle yalnız bırakacak. Emre Belözoğlu da sakatlığı yüzünden kadroda olmayacak. Galatasaray'da ise Lemina'nın yokluğu derbi öncesinde can sıkıyor. Sarı-kırmızılılarda Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Lemina yerine kimin oynayacağı merak ediliyor. Fatih Terim'in bu bölge için 5 alternatifi bulunuyor. İşte tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe maçı taktikleri...