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'den 'ye özel 5 plan!

Süper Lig'in 23. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Futbolseverlerin fikstür açıklandığında ilk olarak baktıkları maça artık sayılı günler kaldı. Türk futbolunun iki tarihi çınarı Fenerbahçe ve Galatasaray, kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe form durumunun yanı sıra sakat ve cezalı futbolcularının da olması nedeniyle derbiye sıkıntılı başlayacak. Sarı-lacivertlilerde sezonun en etkili isimlerinden Luiz Gustavo takımını cezası nedeniyle yalnız bırakacak. Emre Belözoğlu da sakatlığı yüzünden kadroda olmayacak. Galatasaray'da ise Lemina'nın yokluğu derbi öncesinde can sıkıyor. Sarı-kırmızılılarda Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Lemina yerine kimin oynayacağı merak ediliyor. Fatih Terim'in bu bölge için 5 alternatifi bulunuyor. İşte tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe maçı taktikleri...

Giriş Tarihi: 19.02.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 09:54
Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye özel 5 plan!

'in 23. haftası adeta nefesleri kesecek. Zirve mücadelesi veren 6 takım birbirleriyle karşılaşacak. Bunun yanında futbolseverler bir derbisi de izleyecek.

Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye özel 5 plan!

Ancak en fazla merak edilen maç her yıl olduğu gibi - derbisi olacak. Futbolseverlerin özellikle 'de oynanan maçları beklediği dev derbiye artık sayılı günler kaldı.

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Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye özel 5 plan!

- derbisi öncesi, Anadolu yakasında bulunan sarı-lacivertlilerde , Garry Rodrigues ve 'nun yokluğu teknik heyeti düşündürüyor.

Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye özel 5 plan!

Avrupa yakasında bulunan 'da ise Lemina'nın sakatlığı moralleri bozdu. Yıldız futbolcunun derbisinde oynaması beklenmiyor.

Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye özel 5 plan!

SİVAS MAÇINA HAZIR

maçında sakatlanan ve sağ üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen en az iki hafta yok.

Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye özel 5 plan!

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarını kaçıracak olan yıldız oyuncu, 8 Mart'taki deplasmanına yetiştirilmeye çalışılacak. Gabonlu ön libero 10 gün boyunca yoğun tedaviye alınacak.

Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye özel 5 plan!

TERİM PLANINI YAPTI!

Galatasaraylı oyuncular dün izin yaptı ama teknik heyet Fenerbahçe derbisi nedeniyle mesaisine devam etti. Pazar günü oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde 'in en büyük sıkıntısı Mario Lemina'nın forma giyemeyecek olması.

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