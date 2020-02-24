Okan Buruk: Lider olmak önemliydi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Rizespor'u yenerek lider olmanın son derece önemli olduğunu vurguladı.

Buruk, "Rakibimizin maç kadrosunu gördüğümde, rakibimizin bekleyerek, savunma yaparak, topun arkasına geçerek bekleyeceğini tahmin ettik. Kazandıkları toplarla rakip kaleye hızlı gitmek isteyeceklerini biliyorduk. İlk yarı golü bulduk. Sahaya iyi yayıldık. İkinci yarı başında ikinci golü de bulabilecek pozisyonları bulduk. Sonrasında rakip bireysel bir hatamızla beraberliği yakaladı. Son 10 dakikada rakibimiz de pozisyonlar buldu. Maçı da kazanabilirdi. Biz de saha içinde iyi işler yaptık. Pozisyonlar bulduk. Beraberlik ardından mağlup da olabilirdik. Son dakikalarda bulduğumuz golle kazandık. Bugün burada lider olmak önemliydi. Kendi adıma, takım adına mutluyum. Rize şehri benim sevdiğim bir şehir. Onların da bu ligde iyi yerlere geleceklerine inanıyorum" diye konuştu.

KARTAL: "BENİ SOSYAL MEDYA GETİRMEDİ, ONLAR GÖNDEREMEZ"