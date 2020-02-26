Beşiktaş'ta Cyle Larin hesapları

Beşiktaş'ta takviye yapılacak mevkilerin başında forvet geliyor. Bu konudaki çalışmalarını sürdüren yönetimin bir isimle anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü.

İşin trajikomik tarafı ise siyah-beyazlılar, golcü ararken beğenilmeyerek Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin'in Belçika'da müthiş bir performans sergilemesi...

31 maçta 9 gol ve 11 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koyduran siyah-beyazlılar, buradan gelecek parayı transfere harcayacak. Larin'den son derece memnun olan Zulte'nin elindeki fırsatı kaçırmak istemediği ve opsiyonu kullanmayı planladığı öğrenildi.

Genç golcünün Beşiktaş'la 2022 yılının Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor.