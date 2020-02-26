Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'ta Cyle Larin hesapları

'ta hesapları

Forvet arayan , 'da yıldızlaşan 'i satmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlılar, Zulte Waregem'de 9 gol ve 11 asistle harikalar yaratan Kanadalı futbolcudan gelecek 2.5 milyon Euro'yu transferde kullanacak.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 26.2.2020 ABONE OL
Beşiktaş'ta Cyle Larin hesapları

Beşiktaş'ta takviye yapılacak mevkilerin başında forvet geliyor. Bu konudaki çalışmalarını sürdüren yönetimin bir isimle anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü.

İşin trajikomik tarafı ise siyah-beyazlılar, golcü ararken beğenilmeyerek Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin'in Belçika'da müthiş bir performans sergilemesi...

31 maçta 9 gol ve 11 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koyduran siyah-beyazlılar, buradan gelecek parayı transfere harcayacak. Larin'den son derece memnun olan Zulte'nin elindeki fırsatı kaçırmak istemediği ve opsiyonu kullanmayı planladığı öğrenildi.

Genç golcünün Beşiktaş'la 2022 yılının Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor.

Mohamed Elneny'den flaş transfer açıklaması! Mesut Özil ve Fenerbahçe

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Cyle Larin hesapları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN