Galatasaray'da Ryan Donk için karar verildi

Süper Lig kariyerinde en fazla (3) Fenerbahçe'ye gol atan Ryan Donk derbide Muriqi'e adım attırmadı. Son iki şampiyonluğa ön liberoda sergilediği performansla katkı sağlayan Donk, bu kez stoperde Fatih Terim'in kurtarıcısı oldu.

SABAH'ın 8 Şubat'ta manşetine taşıdığı gibi Hollandalı savunmacı, Galatasaray'la sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Donk, eski Beşiktaşlı Negredo'nun formasını giydiği Dubai ekibi Al-Nasr'dan gelen teklifi "Galatasaray'la konuşmadan kimseyle görüşmem'' diyerek reddetti.

GELECEK YIL 1.5 MİLYON EURO ALACAK

Fatih Terim, takımda en güvendiği isimlerin başında gelen Donk'la yola devam etmeyi düşünüyor. Yönetim de 34 yaşındaki deneyimli oyuncuya +1 yıllık yeni sözleşme önerme kararı aldı. Sezon sonunda Selçuk İnan'ın futbolu bırakacak olmasıyla Muslera takım kaptanlığına getirilecek, yeni ikinci kaptan ise Ryan Donk olacak. Bu sezon 21 maç sayısına ulaştığı için 2.2 milyon Euro kazanan Donk'un ücreti ise 1.5 milyon Euro seviyesine çekilecek.

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Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren ve 112 maçta forma giyen Ryan Donk, bunların 85'ine ilk 11'de başladı ve 5 kez fileleri sarstı.